Arisa | confessione a luci rosse | “A 11 anni me lo feci fare da un compagno di classe”

(Di giovedì 1 settembre 2022) La famosa cantanteha dichiarato di averlo fattoda undiall’età di 11ha svelato unaed ha generato uno shock per i suoi fan e per tutte le persone appassionate di musica. La cantante italiana, infatti, ha confessato alcuni retroscena inediti con un L'articolo proviene da CheSuccede.it.

si è operata Tutta la verità Nonostante questaperò sono in molti a credere che si sia anche operata, troppo repentino il cambiamento per essere tutta farina del suo sacco. Sempre ..., lainaspettata della cantante: 'Cominciavo ad urlare'in questi anni è cambiata molto. Quando l'abbiamo vista sul palco del Festival di Sanremo cantare il brano Sincerità era ...Ha compiuto 40 anni, è «in convalescenza» dopo la fine dell’ultima relazione e non vuole più soffrire. «Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato». Eppure un ...Arisa in un'intervista ha rilasciato una confessione del tutto inaspettata parlando del suo passato: "Cominciavo ad urlare".