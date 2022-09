Aprilia, il team satellite prende forma: scelti i due piloti di RNF (Di giovedì 1 settembre 2022) Il progetto di Aprilia Racing inerente al team satellite prende forma in modo, praticamente, definitivo. Dopo aver trovato l’accordo con la RNF di Razlan Razali (quest’anno sponsor della seconda squadra di Yamaha), la moto nera di Noale ha sciolto anche i dubbi sui due piloti che guideranno i due bolidi marcati dai motori italiani in MotoGP. Aprilia, le moto del il team satellite saranno guidate da Fernandez e Oliveira Aprilia 2022 (Credit foto – Aprilia)Il nodo è stato sciolto. Anzi, i due nodi sono stati finalmente sciolti. Miguel Oliveira e Raúl Fernandez saranno i due centauri che guideranno le moto del RNF team, la squadra satellite di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Il progetto diRacing inerente alin modo, praticamente, definitivo. Dopo aver trovato l’accordo con la RNF di Razlan Razali (quest’anno sponsor della seconda squadra di Yamaha), la moto nera di Noale ha sciolto anche i dubbi sui dueche guideranno i due bolidi marcati dai motori italiani in MotoGP., le moto del ilsaranno guidate da Fernandez e Oliveira2022 (Credit foto –)Il nodo è stato sciolto. Anzi, i due nodi sono stati finalmente sciolti. Miguel Oliveira e Raúl Fernandez saranno i due centauri che guideranno le moto del RNF, la squadradi ...

