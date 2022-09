AEW: Per via di un infortunio, Jericho sarà costretto a rimandare alcune date del tour dei Fozzy (Di giovedì 1 settembre 2022) Chris Jericho è un vero è proprio mattatore, sia all’interno che all’esterno del quadrato. Oltre ad una decorosa carriera da wrestler, il canadese vanta anche una buona carriera da musicista e cantante con il suo gruppo Fozzy. All’inizio di questo mese avrebbero dovuto iniziare il loro tour ma alcune date verranno rimandate per via di un infortunio del frontman. Come stanno le cose Stando al comunicato della band, durante un match avvenuto il 10 agosto, Chris ha subito un infotunio alla laringe. L’infortunio non sarà permanente ma gli è stato consigliato di spostare le prime due settimane di tour per recuperare al meglio. Le date verranno riprese nela prossima primavera. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 1 settembre 2022) Chrisè un vero è proprio mattatore, sia all’interno che all’esterno del quadrato. Oltre ad una decorosa carriera da wrestler, il canadese vanta anche una buona carriera da musicista e cantante con il suo gruppo. All’inizio di questo mese avrebbero dovuto iniziare il loromaverranno rimanper via di undel frontman. Come stanno le cose Stando al comunicato della band, durante un match avvenuto il 10 agosto, Chris ha subito un infotunio alla laringe. L’nonpermanente ma gli è stato consigliato di spostare le prime due settimane diper recuperare al meglio. Leverranno riprese nela prossima primavera.

