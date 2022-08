BarbascuraX : È quando arrivi a pubblicare l’audio di uno stupro pur di accaparrarti qualche voto, diffondendo odio verso chiunqu… - marattin : Ci vediamo stasera verso le 22 a Corsa al Voto su La 7 per un confronto con Carlo Cottarelli. - IzzoEdo : RT @LaStampa: Verso il voto, Salvini e Meloni divisi su tutto. Conte sfida Letta in Veneto. Il leader della Lega: “Su luce e gas siamo in g… - matteoc1951 : RT @pengueraffaele: Verso il voto: Fdi doppia la Lega, Azione supera Fi, balzo dei 5 Stelle - cocchi2a : RT @pengueraffaele: Verso il voto: Fdi doppia la Lega, Azione supera Fi, balzo dei 5 Stelle -

La Stampa

Il podcast 1 " 25 giorni al- Conte ruba voti a Salvini, Calenda ruba voti al Cav, Meloni ruba voti a tutti Il podcast 2 " Per la gioia dei no vax L'intervista " Elsa Fornero: "Ma il machismo ......nostroserve per tradurre questo potenziale in azione politica. Questo ovviamente non significa sposare la logica del leaderismo, ma rilanciare e ancorare la nostra responsabilità non solo... Verso il voto: Fdi doppia la Lega, Azione supera Fi. Un elettore su tre non ha deciso Se non si vota saranno altri a decidere per noi ... Bisogna varare misure per il sostegno della natalità, che è una sfida per il futuro, anche sul versante dello sviluppo economico. Nello specifico di ...Riforma pensioni 2022, ultime notizie verso le Elezioni: Quota 41, Quota 102, Fornero e flessibilità. Cosa può succedere dopo il voto ...