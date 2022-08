Venezia, UFFICIALE l’arrivo dell’attaccante Cheryshev (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Venezia piazza un colpo europeo importante per la Serie B e si assicura le prestazione dell’attaccante russo Cheryshev Il Venezia piazza un colpo europeo importante per la Serie B e si assicura le prestazione dell’attaccante russo Cheryshev. Il comunicato: «Il Venezia FC comunica il tesseramento dell’attaccante russo Denis Cheryshev. Arrivato da svincolato a seguito della scadenza del suo contratto con il Valencia, Cheryshev ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2023/24, con opzione per un ulteriore anno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilpiazza un colpo europeo importante per la Serie B e si assicura le prestazionerussoIlpiazza un colpo europeo importante per la Serie B e si assicura le prestazionerusso. Il comunicato: «IlFC comunica il tesseramentorusso Denis. Arrivato da svincolato a seguito della scadenza del suo contratto con il Valencia,ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2023/24, con opzione per un ulteriore anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

