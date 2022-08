Venezia 2022, il regista Emanuele Crialese fa coming out: “Una bambina che si sente un maschio, questo film è una rappresentazione di me stesso” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il film L’immensità parla della transizione di donna a uomo del regista Emanuele Crialese. In un’intervista rilasciata a Variety, l’autore romano parlando di Adriana, la protagonista del film che sarà in Concorso a Venezia 79 domenica 4 settembre, ha spiegato che “la percezione che ha di se stessa è di essere una ragazza che nasce biologicamente come una bambina che si sente un maschio”. Sempre Variety segnala che nelle note di regia del film è scritto che “sebbene L’immensità non sia strettamente autobiografico, si basa sulla transizione dell’esperienza personale del regista”. Crialese ha 57 anni e in 25 anni di carriera ha girato cinque film: Once we were strangers ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) IlL’immensità parla della transizione di donna a uomo del. In un’intervista rilasciata a Variety, l’autore romano parlando di Adriana, la protagonista delche sarà in Concorso a79 domenica 4 settembre, ha spiegato che “la percezione che ha di se stessa è di essere una ragazza che nasce biologicamente come unache siun”. Sempre Variety segnala che nelle note di regia delè scritto che “sebbene L’immensità non sia strettamente autobiografico, si basa sulla transizione dell’esperienza personale del”.ha 57 anni e in 25 anni di carriera ha girato cinque: Once we were strangers ...

fattoquotidiano : Turismo in Friuli Venezia Giulia, per i manifesti la Regione sceglie la foto di un lago. Che però è in Austria (anc… - Agenzia_Ansa : Una violenta rissa è avvenuta a Venezia nella zona di Rialto, in Campo Vienna, tra ragazzi, pare tutti veneziani, c… - la_Biennale : Aspettando la #BiennaleCinema2022 | #VeneziaClassici 19 i film restaurati in gara per il Premio Venezia Classici, a… - RBcasting : Terza edizione del Premio Collaterale RB Casting per la migliore interpretazione italiana alla Mostra del Cinema… - booksmarcopolo : Settembre a Venezia ?? Dal 7 al 10 settembre 2022 Decrescita: Se non ora quando? -