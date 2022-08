US Open 2022: Lucia Bronzetti costretta al ritiro tra le lacrime dopo tre ore, passa Lauren Davis (Di mercoledì 31 agosto 2022) Conclusione sportivamente drammatica del primo turno degli US Open 2022 tra Lucia Bronzetti e l’americana Lauren Davis. Con il punteggio di 4-6 7-6(3) 5-4 a favore dell’americana e sul 30-30 quando è quest’ultima al servizio, l’italiana cade a terra vittima di crampi a un polpaccio molto importanti, tali da costringerla al ritiro quando la partita poteva ancora offrire spunti. Per Davis ora una tra la connazionale Peyton Stearns e la russa Ekaterina Alexandrova, numero 8 del seeding. Arrivano subito due palle break a favore di Bronzetti: una se ne va dopo uno scambio infinito in cui l’italiana difende tutto, ma mette in rete il rovescio, l’altra si trasforma a mezzo doppio fallo. A metà parziale ci sono quattro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Conclusione sportivamente drammatica del primo turno degli UStrae l’americana. Con il punteggio di 4-6 7-6(3) 5-4 a favore dell’americana e sul 30-30 quando è quest’ultima al servizio, l’italiana cade a terra vittima di crampi a un polpaccio molto importanti, tali da costringerla alquando la partita poteva ancora offrire spunti. Perora una tra la connazionale Peyton Stearns e la russa Ekaterina Alexandrova, numero 8 del seeding. Arrivano subito due palle break a favore di: una se ne vauno scambio infinito in cui l’italiana difende tutto, ma mette in rete il rovescio, l’altra si trasforma a mezzo doppio fallo. A metà parziale ci sono quattro ...

