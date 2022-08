Uomini e Donne, Anticipazioni Over: E’ Gia Scontro Tra Ida e Riccardo! (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ ufficialmente partita la nuova stagione di Uomini e Donne. Nelle scorse ore si è tenuta la prima registrazione e, grazie alle Anticipazioni apparse in rete, sappiamo chi, tra dame e cavalieri, é stato riconfermato e chi invece no. Ebbene, Maria De Filippi non poteva certo fare a meno della veterana Gemma Galgani, così come di Ida Platano, Armando Incarnato o Riccardo Guarnieri. Ma ecco quello che è accaduto in questa prima registrazione! Nuova stagione di U&D: è già Scontro tra Ida e Riccardo, Gemma ha un corteggiatore Dopo un’estate di attesa, ecco partire ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne. Martedì 30 agosto si è tenuta la prima registrazione, anche se dovremo pazientare ancora un pochino prima di vedere in onda ciò che è accaduto in studio. La prima puntata ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ ufficialmente partita la nuova stagione di. Nelle scorse ore si è tenuta la prima registrazione e, grazie alleapparse in rete, sappiamo chi, tra dame e cavalieri, é stato riconfermato e chi invece no. Ebbene, Maria De Filippi non poteva certo fare a meno della veterana Gemma Galgani, così come di Ida Platano, Armando Incarnato o Riccardo Guarnieri. Ma ecco quello che è accaduto in questa prima registrazione! Nuova stagione di U&D: è giàtra Ida e Riccardo, Gemma ha un corteggiatore Dopo un’estate di attesa, ecco partire ufficialmente la nuova stagione di. Martedì 30 agosto si è tenuta la prima registrazione, anche se dovremo pazientare ancora un pochino prima di vedere in onda ciò che è accaduto in studio. La prima puntata ...

