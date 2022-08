Udinese di misura sulla Fiorentina | la decide Beto

(Di mercoledì 31 agosto 2022) UDINE (ITALPRESS) – Contro unarivoluzionata (ben 9 cambi rispetto al match contro il Napoli) l’di Sottil trova la seconda vittoria consecutiva e dà continuità al successo in terra brianzola. Male i viola, che sabato contro la Juventus dovranno fornire ben altra prestazione. Il match si sblocca al sedicesimo, quando Deulofeu ruba palla a Venuti e la mette in mezzo perche, a porta vuota, segna il vantaggio friulano. Inutili le proteste della viola per un presunto fallo dello spagnolo: il gol è valido. Sempre, inarrestabile, mette paura a Terracciano presentandosi a tu per tu con l’estremo difensore viola dopo una bella galoppata. Bravo il portiere a opporsi col corpo a un gol già fatto. Laè stanca, e i bianconeri cercano di aumentare la pressione provandoci con ...

Secondo tempo senza cambi e stesso film del primo, con la Fiorentina che cerca il pareggio ma senza troppa organizzazione e l'Udinese che agisce per lo più in contropiede, sfruttando la velocità di Deulofeu. Quella di Nicola é a quota 4 con un percorso in crescendo: dopo sconfitta casalinga di misura contro la Roma, ha pareggiato a reti bianche sul campo dell'Udinese per poi travolgere all'Arechi 4 - 0. Terminate le gare del pomeriggio della quarta di campionato: pari tra Empoli e Verona, l'Udinese ok di misura sulla Viola e la Samp agguanta il pari a Marassi. Pareggio con gol tra Empoli-Verona e Sampdoria-Lazio nel turno infrasettimanale di Serie A. Un gol di Beto manda in estasi l'Udinese ...