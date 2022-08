Thiaw: 'Sono al Milan, non ci credo! Lo prendevo alla Play, il mio idolo è Yaya Touré. Contatto col club in inverno...' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Prime parole da difensore del Milan per Malick Thiaw, che è stato intervistato da MilanTv: "È incredibile, ancora non ci... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Prime parole da difensore delper Malick, che è stato intervistato daTv: "È incredibile, ancora non ci...

AntoVitiello : ?? Il #Chelsea ha in pugno Fofana, ad ore dovrebbe partire #Chalobah. Il #Milan in primissima fila per il prestito,… - FBiasin : Del nuovo difensore del #Milan, Malick #Thiaw, non so una mazza, ma i parametri - 21 anni, costo e ingaggio contenu… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Thiaw: 'Sono al #Milan, non ci credo! Lo prendevo alla Play, il mio idolo è Yaya Touré. Contatto col club in inverno...' ht… - cmdotcom : #Thiaw: 'Sono al #Milan, non ci credo! Lo prendevo alla Play, il mio idolo è Yaya Touré. Contatto col club in inver… - sportli26181512 : Thiaw: 'Sono al Milan, non ci credo! Lo prendevo alla Play, il mio idolo è Yaya Touré. Contatto col club in inverno… -