Serena Bortone torna in tv? C’è il cambiamento, la Rai ha già deciso: l’annuncio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In tanti si chiedono quando e se Serena Bortone tornerà in tv. La Rai ha deciso per lei ed il suo programma. l’annuncio è ufficiale: ecco che cosa c’è da aspettarsi. La giornalista è stata la rivoluzione televisiva in questi ultimi due anni. In pochi credevano che il suo programma potesse andare così bene, eppure Leggi su youmovies (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In tanti si chiedono quando e setornerà in tv. La Rai haper lei ed il suo programma.è ufficiale: ecco che cosa c’è da aspettarsi. La giornalista è stata la rivoluzione televisiva in questi ultimi due anni. In pochi credevano che il suo programma potesse andare così bene, eppure

zazoomblog : Serena Bortone Un evento tragico l’ha spinta a parlare “L’ha spezzata in due” - #Serena #Bortone #evento #tragico - CorriereCitta : Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna in tv: ecco quando - infoitcultura : Serena Bortone, l'annuncio che tutti attendevano: 'Finalmente posso dirlo' - __Jandoo : Serena Bortone scegliendo il tailleur - ParliamoDiNews : Oggi è un altro giorno torna in onda, l’annuncio inaspettato di Serena Bortone #29Agosto #PersonaggiTv -