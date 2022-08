Scuola, quando inizia nel Lazio: calendario e festività anno scolastico 2022-2023 (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’estate sta per finire e presto professori e alunni dovranno tornare a Scuola. Dopo i mesi di pausa, infatti, gli istituti di tutta Italia riapriranno le loro porte. E nel Lazio la data da cerchiare in rosso sul calendario è una: il 15 settembre suonerà la prima campanella dell’anno. A Scuola nel Lazio dal 15 settembre 2022 all’8 giugno 2023 Le lezioni, dalla Scuola primaria alla Scuola secondaria di primo e secondo grado, riprenderanno giovedì 15 settembre 2022 e si concluderanno giovedì 8 giugno 2023. In questo modo, quindi, verranno garantiti 206 giorni di lezione. “La Scuola ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’estate sta per finire e presto professori e alunni dovrtornare a. Dopo i mesi di pausa, infatti, gli istituti di tutta Italia riaprirle loro porte. E nella data da cerchiare in rosso sulè una: il 15 settembre suonerà la prima campanella dell’. Aneldal 15 settembreall’8 giugnoLe lezioni, dallaprimaria allasecondaria di primo e secondo grado, riprendergiovedì 15 settembree si concludergiovedì 8 giugno. In questo modo, quindi, verrgarantiti 206 giorni di lezione. “La...

pdnetwork : Vogliamo la scuola dell’infanzia (3-6 anni) gratuita, universale e obbligatoria. Perché? ?? Chi la frequenta quando… - AnnaAscani : 1) @EnricoLetta parla di scuola dell’infanzia non di nidi 2) oltre il 90% dei bambini frequenta la scuola dell’infa… - RosaGelsomino : RT @Cartabellotta: “Quando sarà tutto privato, saremo tutti privati di tutto” (cit.) #scuola #sanita - r1flessi : ma in che senso domani è settembre io sono rimasta all'ultimo giorno di scuola quando stavamo ballando e cantando tutti in classe ??????? - Flo6713 : RT @mihirdjin: @AzzolinaLucia Ma quando mai, manco il contratto ci avete rinnovato, scaduto da 4 anni. Nella scuola italiana abbiamo gli st… -