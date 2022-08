Nuova Tessera Sanitaria senza micro-chip: addio ai servizi online e alcune comodità (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le nuove tessere sanitarie non avranno il micro-chip. Una scelta obbligata quella del governo italiano, e precisamente del ministero dell’economia, in quanto sul mercato non sono reperibili i materiali necessari per creare i circuiti integrati, ma che fa storcere un po’ il naso in quanto, così facendo, si verrà a creare un documento depotenziato, privo quindi delle sue funzioni digitali e più recenti per poter accedere ai servizi online. Tessera Sanitaria senza chip, 30/8/2022 – Computermagazine.itIn occasione della pandemia di covid, la Tessera Sanitaria è divenuta un documento di fatto fondamentale per aver accesso a tutta una serie di servizi della p.a. senza doversi recare di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le nuove tessere sanitarie non avranno il. Una scelta obbligata quella del governo italiano, e precisamente del ministero dell’economia, in quanto sul mercato non sono reperibili i materiali necessari per creare i circuiti integrati, ma che fa storcere un po’ il naso in quanto, così facendo, si verrà a creare un documento depotenziato, privo quindi delle sue funzioni digitali e più recenti per poter accedere ai, 30/8/2022 – Computermagazine.itIn occasione della pandemia di covid, laè divenuta un documento di fatto fondamentale per aver accesso a tutta una serie didella p.a.doversi recare di ...

