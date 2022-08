Nicolas Vaporidis verso un nuovo format da concorrente? Il punto della situazione

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi nel corso dell’ultima edizione,è tornato in Inghilterra nel suo consueto lavoro. La vincita non ha cambiato i suoi programmi, ma molte emittenti hanno messo gli occhi su di lui. In attesa di scoprire se l’attore tornerà in Honduras nei panni di inviato insieme all’amico fidato Edoardo Tavassi, unsarebbe pronto ad offrirgli un posto nel suo cast. Stiamo parlando di Celebrity Masterchef, cooking show previsto per aprile 2023. Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 30 agosto 2022: nuovi arrivi e liti tra ex Nella registrazione odierna di Uomini e Donne sono state presentate le troniste e sono scoppiati già i primi litigi ...