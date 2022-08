Mitrovic non si ferma più e il Fulham vince ancora: 2 - 1 contro il Brighton (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Fulham si regala la sua favola (8 punti in 5 gare da neopromossa) fermando quella del Brighton, che a Craven Cottage cade 2 - 1 e dopo aver iniziato ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilsi regala la sua favola (8 punti in 5 gare da neopromossa)ndo quella del, che a Craven Cottage cade 2 - 1 e dopo aver iniziato ...

_hrdo : E intanto #Mitrovic continua a segnare 5 gol in 5 partite per lui, meno male che non era adatto per la Premier Leag… - silviodifede : Capisco che il Brighton non è il ManCity, ma direi che stasera si vede che l'Arsenal sabato non soffriva contro una… - marcogarghe : ?? goals di #Mitrovic con la maglia del Fulham. ?? goals di #Firmino con la maglia del Liverpool. Quello di ieri è s… - schicky14_ : @Lorenzo11122 @giovaeffe TAA si è fatto sovrastare da Mitrovic ma non credo qualcuno lo abbia messo in discussione.… - giubisound : @tecnospazzola @Susanna03447691 Mi sbaglierò ma jovic non è un centravanti Avrei preferito Mitrovic oppure Aubameya… -