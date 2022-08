Milan a RedBird | nel fondo anche LeBron James e New York Yankees

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ stato firmato il passaggio di proprietà delche va dalElliott, gestito dalla famiglia Singer, al, fondato dall’ex banchiere di Goldman Sachs, Gerry Cardinale per una cifra di 1,2 miliardi di euro. Tra i sottoscrittori della stella Nbae la famiglia proprietaria dell’iconica franchigia della Mlb, i New. Lo annuncia ilcon una nota sul proprio sito ufficiale. “Capital Partners (“”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’Associazione Calcio(“AC”, “” o il “Club”) per 1,2 miliardi di ...

AntoVitiello : ???Ufficiale RedBird Capital Partners ('RedBird') ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione dell'Associaz… - AntoVitiello : ??Riccardo #Silva sarà l'unico investitore italiano in un pool di investitori americani molto prestigiosi di… - lucabianchin7 : Tra gli investitori nel #Milan con #RedBird ci sarà anche un italiano, forse l’unico dell’operazione: Riccardo… - Gattobianco149 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #Milan, firmato il closing con #RedBird Il fondo Elliott cede il 99,93% delle azioni #SkySport #SkySerieA - ManuFilippone95 : RT @sportface2016: +++#Milan, ufficiale: #RedBird acquista il club per 1,2 miliardi di euro. #Cardinale acquisisce il 99,97% del club+++ -

Il fondo d'investimento statunitenseha comunicato mercoledì di aver completato l'acquisizione della squadra di calcio delper la cifra di 1,2 miliardi di euro., fondo creato nel 2014 da Gerry Cardinale, aveva annunciato lo scorso primo ...Gli obiettivi di Cardinale 'In qualità di nuovo proprietario di ACcontinuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del Club', si ...Completato il closing, la società rossonera passa al fondo guidato da Gerry Cardinale per 1,2 miliardi. Una quota di minoranzva alla Yankee Global Enterprises, proprietaria dei New York Yankees di bas ...Il fondo d'investimento statunitense RedBird ha comunicato mercoledì di aver completato l'acquisizione della squadra di calcio del Milan per la cifra di ...