Meteo Roma del 31-08-2022 ore 06 | 10

(Di mercoledì 31 agosto 2022)e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino con piogge sparse e temporali piaciuto al nordovest al pomeriggio ancora maltempo al nord est e fenomeni anche sui settori Alpini e appenninici piaciuto in pianura padana tra la serata la nottata piogge sparse specie tra Liguria e Piemonte via Mary abilità asciutta altrove al centro al mattino piogge sparse tra Toscana Umbria e settori appenninici sereno o poco nuvoloso altro le al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione l’Appennino in movimento verso le coste adriatiche asciutto altrove in serata residui fenomeni tra Umbria e Marche asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo isolate piogge possibili sulle coste tirreniche al pomeriggio pioggia e temporale in sviluppo ...