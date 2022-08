Le elezioni si vinceranno sui temi economici (Di mercoledì 31 agosto 2022) Di Alessia Potecchi* I temi economici sono al centro della campagna elettorale e saranno in primo piano appena si insedierà il nuovo Governo. La crisi pandemica, ancora in corso, e la guerra in Ucraina, hanno ulteriormente acuito la questione sociale e il tema delle diseguaglianze, perché la crisi, il caro bollette, l’inflazione, il caro vita colpiscono in maniera particolare le imprese e le famiglie, che già si trovano in una situazione di difficoltà e di disagio economico e che, ora, si trovano a fare i conti sul fatto di riuscire o meno a pagare le bollette e fare quadrare i conti a fine mese. La campagna elettorale del PD parte proprio da questo scenario e pone la sua attenzione proprio sulla questione sociale. Bisogna insistere a livello europeo per determinare un accordo sul tetto del prezzo del gas, perché solo una dimensione europea può ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 31 agosto 2022) Di Alessia Potecchi* Isono al centro della campagna elettorale e saranno in primo piano appena si insedierà il nuovo Governo. La crisi pandemica, ancora in corso, e la guerra in Ucraina, hanno ulteriormente acuito la questione sociale e il tema delle diseguaglianze, perché la crisi, il caro bollette, l’inflazione, il caro vita colpiscono in maniera particolare le imprese e le famiglie, che già si trovano in una situazione di difficoltà e di disagio economico e che, ora, si trovano a fare i conti sul fatto di riuscire o meno a pagare le bollette e fare quadrare i conti a fine mese. La campagna elettorale del PD parte proprio da questo scenario e pone la sua attenzione proprio sulla questione sociale. Bisogna insistere a livello europeo per determinare un accordo sul tetto del prezzo del gas, perché solo una dimensione europea può ...

