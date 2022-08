La Juve piega lo Spezia con Vlahovic e Milik. Il Napoli frena col Lecce (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Juve torna a vincere e lo fa in modo convincente con un 2-0 allo Spezia che rilancia i bianconeri in classifica. La squadra di Allegri mette in cassaforte i tre punti con un gol di Vlahovic all'inizio del match da punizione e poi chiude i conti sul finale con la prima rete in bianconero del nuoco arrivo Milik. La coppia d'attacco dunque va a segno e fa felice Allegri che da tempo cercava una seconda punta. La Juve in classifica aggancia il Milan a 8 punti e si posiziona nel treno che insegue la Roma. Ai bianconeri si aggiungerà presto Paredes che ha lasciato il Psg proprio oggi con destinazione Torino. Insomma Allegri comincia ad avere una rosa corposa anche in vista degli impegni di Champions. Nell'altro incontro di Serie A, il Napoli frena con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Latorna a vincere e lo fa in modo convincente con un 2-0 alloche rilancia i bianconeri in classifica. La squadra di Allegri mette in cassaforte i tre punti con un gol diall'inizio del match da punizione e poi chiude i conti sul finale con la prima rete in bianconero del nuoco arrivo. La coppia d'attacco dunque va a segno e fa felice Allegri che da tempo cercava una seconda punta. Lain classifica aggancia il Milan a 8 punti e si posiziona nel treno che insegue la Roma. Ai bianconeri si aggiungerà presto Paredes che ha lasciato il Psg proprio oggi con destinazione Torino. Insomma Allegri comincia ad avere una rosa corposa anche in vista degli impegni di Champions. Nell'altro incontro di Serie A, ilcon ...

