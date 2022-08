Inter, stallo col Bayer Leverkusen per Gosens? Il nodo della formula (Di mercoledì 31 agosto 2022) stallo nella trattativa tra Inter e Bayer Leverkusen per Gosens: i tedeschi chiedono il diritto di riscatto, Marotta spinge per l’obbligo La trattativa tra l’Inter e il Bayer Leverkusen per Gosens potrebbe essere in una fase di stallo. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, giornalista vicino alle vicende nerazzurre, il nodo del contendere è la formula del trasferimento. I tedeschi infatti vorrebbero un prestito con diritto di riscatto per l’esterno tedesco, mentre Marotta e la dirigenza Interista spingono per l’obbligo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022)nella trattativa traper: i tedeschi chiedono il diritto di riscatto, Marotta spinge per l’obbligo La trattativa tra l’e ilperpotrebbe essere in una fase di. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, giornalista vicino alle vicende nerazzurre, ildel contendere è ladel trasferimento. I tedeschi infatti vorrebbero un prestito con diritto di riscatto per l’esterno tedesco, mentre Marotta e la dirigenzaista spingono per l’obbligo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

