Grandine killer in Spagna: 50 feriti, morta una bambina. “Piovono pietre di ghiaccio” (video) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Piovono pietre di ghiaccio in Spagna: definirla infatti Grandine è quantomeno improprio. Uno dei chicchi di Grandine gigante, del diametro di oltre dieci centimetri, ha ucciso una bambina di appena 20 mesi. La piccola era stata colpita alla testa. La tragedia è avvenuta nella Spagna nordorientale: la bimba è deceduta questa mattina in ospedale per un grave trauma cranico. Lo riporta Murcia Today citando il sindaco Carme Vall di La Bisbal d’Emporda nella regione di Girona, in Catalogna, dove la piccola si trovava insieme ai genitori quando si è verificata la grandinata. QUINA BARBARITAT… Un altre vídeo d’aquest vespre a casa un amic, a la Bisbal d’Empordà. Sembla Oklahoma. Descomunal @eltempsTV3 @enricagud @Oriol RB @Jordisolerramio @meteofarnell ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022)diin: definirla infattiè quantomeno improprio. Uno dei chicchi digigante, del diametro di oltre dieci centimetri, ha ucciso unadi appena 20 mesi. La piccola era stata colpita alla testa. La tragedia è avvenuta nellanordorientale: la bimba è deceduta questa mattina in ospedale per un grave trauma cranico. Lo riporta Murcia Today citando il sindaco Carme Vall di La Bisbal d’Emporda nella regione di Girona, in Catalogna, dove la piccola si trovava insieme ai genitori quando si è verificata la grandinata. QUINA BARBARITAT… Un altre vídeo d’aquest vespre a casa un amic, a la Bisbal d’Empordà. Sembla Oklahoma. Descomunal @eltempsTV3 @enricagud @Oriol RB @Jordisolerramio @meteofarnell ...

SecolodItalia1 : Grandine killer in Spagna: 50 feriti, morta una bambina. “Piovono pietre di ghiaccio” (video)… - leggoit : #Grandine killer: bimba di 20 mesi morta, colpita da un chicco di ghiaccio di 10 centrimetri - telodogratis : Grandine killer in Spagna, morta bimba di un anno colpita da un chicco grande 10cm - IntecoSrl : In provincia di #ferrara per #prontointervento su tetto in #amianto danneggiato dalla #grandine caduta i giorni sco… -