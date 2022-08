Genoa, Strootman: «Qui hanno fatto di tutto per avermi. Ho un obiettivo» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Kevin Strootman ha parlato dopo il suo ritorno al Genoa: le dichiarazioni del centrocampista olandese Kevin Strootman ha parlato del suo ritorno al Genoa sulle colonne del Secolo XIX. LE PAROLE – «Sono molto felice di essere tornato qui. Il mio obiettivo era andare in Serie A, ma non mi volevano dopo l’anno brutto a Cagliari. Poi è arrivato il Genoa e ho pensato fosse la strada giusta. Poi loro hanno fatto di tutto per prendermi e sono molto contento di essere qui. Voglio ripagare l’affetto dei tifosi, mi dispiace essere andato via. Sarà difficile, ma dobbiamo riportare il Genoa dove deve stare. Voglio far vedere di essere ancora un giocatore e non un morto. Voglio giocare al Ferraris con i tifosi, 2 anni fa non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Kevinha parlato dopo il suo ritorno al: le dichiarazioni del centrocampista olandese Kevinha parlato del suo ritorno alsulle colonne del Secolo XIX. LE PAROLE – «Sono molto felice di essere tornato qui. Il mioera andare in Serie A, ma non mi volevano dopo l’anno brutto a Cagliari. Poi è arrivato ile ho pensato fosse la strada giusta. Poi lorodiper prendermi e sono molto contento di essere qui. Voglio ripagare l’affetto dei tifosi, mi dispiace essere andato via. Sarà difficile, ma dobbiamo riportare ildove deve stare. Voglio far vedere di essere ancora un giocatore e non un morto. Voglio giocare al Ferraris con i tifosi, 2 anni fa non ...

