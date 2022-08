GdS – Calciomercato Roma | via Kluivert | Diawara e Calafiori | dagli esuberi incassati 60 milioni

(Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-30 18:52:59 L’autorevole Gazzetta dello Sport: I tre ceduti a Fulham, Anderlecht e Basilea. Prima di loro hanno salutato Pau Lopez,, Veretout, Felix, Ünder,, Carles Perez. Da piazzare restano Riccardi (vicino al Latina), Coric e Bianda Da Pau Lopez a, passando per Veretout, Felix, Ünder,, Carles Perez, Florenzi e: la, tra lo scorso gennaio (ma i soldi sono entrati in cassa ora) e questa estate ha incassato 60di euro. Tutti grazie a cessioni di giocatori che non rientravano più nel progetto o erano titolari a singhiozzo. A Tiago Pinto, l’uomo a cui i Friedkin hanno dato il compito di piazzare glie dare aria al bilancio senza toccare i titolari, per completare l’opera mancano ...

GDS_it : Rinaudo e Zavagno, il binomio che sta portando avanti egregiamente tutte le operazioni di mercato del Palermo, avre… - GDS_it : L'avventura di #EdoardoPierozzi al #Palermo potrebbe chiudersi dopo solo un mese. Il giovane voluto dall'ex ds… - GDS_it : Leandro Rinaudo e Marco Valentini hanno chiuso la lunga trattativa sul centrocampista bosniaco Dario Saric. Domani… - lagoleada_it : #Calciomercato #Foggia, spunta una nuova idea per l'attacco ?? - ArchilocoFe1983 : RT @fcin1908it: GdS – Inter, a breve il rinnovo di Skriniar fino al 2027: fiducia altissima -

lagoleada.it

Rinaudo e Zavagno, il binomio che sta portando avanti egregiamente tutte le operazioni di mercato del Palermo, avrebbero trovato il vice Brunori. La dirigenza rosanero avrebbe infatti chiuso per Luca ...Dopo una lunga trattativa, inizia l'avventura a Palermo di Dario Saric. L'ex centrocampista dell'Ascoli è atterrato all'Aeroporto Falcone e Borsellino e approda in maglia rosanero a titolo definitivo, ... GdS - Calciomercato Foggia, nuovo nome per l'attacco La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Inter, la telenovela Acerbi ha vissuto ieri una nuova e sorprendente puntata. No da parte della proprietà: cambia tutto ora ...