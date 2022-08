Exor sarà sostituita da Buzzi Unicem nel Mib30 (Di mercoledì 31 agosto 2022) A seguito dell’esito della revisione di settembre 2022 dell’indice FTSE Mib, a partire dall’apertura del 19 settembre prossimo è prevista l’esclusione di Exor (holding della famiglia Agnelli-Elkann che ha deciso di passare ad Amsterdam) e l’ingresso nel listino di Buzzi Unicem. Lo comunica FTSE Russell, indicando che la nuova lista di riserva, immediatamente efficace, include L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 31 agosto 2022) A seguito dell’esito della revisione di settembre 2022 dell’indice FTSE Mib, a partire dall’apertura del 19 settembre prossimo è prevista l’esclusione di(holding della famiglia Agnelli-Elkann che ha deciso di passare ad Amsterdam) e l’ingresso nel listino di. Lo comunica FTSE Russell, indicando che la nuova lista di riserva, immediatamente efficace, include L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Exor sarà sostituita da Buzzi Unicem nel Mib30: A seguito dell’esito della revisione di settembre… - CalcioFinanza : #Exor, che ha annunciato l'addio a Piazza Affari per quotarsi ad Amsterdam, sarà sostituita da Buzzi Unicem nel Mib… - CellaVinaria10 : @mikelelomb @enricomazzoleni @dixibianconero In poche parole: il CDA Exor ha deciso che non vuole più finanziare la… -

Exor, perché Elkann salta in sella delle moto elettriche indiane di Ultraviolette ... un ciclomotore a batteria che sarà venduto prima nel Subcontinente e, in seguito, negli Stati Uniti e in Europa. LE SCOMMESSE INDIANE DEGLI AGNELLI Tramite il round di serie D, Exor ora si è ... Ftse Mib verso pericolosi affondi. ENI, Tenaris e Telecom buy Sopra 37,70 euro ci sarà un primo tentativo di risalita dei corsi, con supporti a 36,20 e 35,50 ... CAMPARI, DIASORIN, EXOR, INTERPUMP, LEONARDO, TERNA al rialzo e CNH INDUSTRIAL, GENERALI, HERA, ... Milano Finanza ... un ciclomotore a batteria chevenduto prima nel Subcontinente e, in seguito, negli Stati Uniti e in Europa. LE SCOMMESSE INDIANE DEGLI AGNELLI Tramite il round di serie D,ora si è ...Sopra 37,70 euro ciun primo tentativo di risalita dei corsi, con supporti a 36,20 e 35,50 ... CAMPARI, DIASORIN,, INTERPUMP, LEONARDO, TERNA al rialzo e CNH INDUSTRIAL, GENERALI, HERA, ... Exor investe 10 milioni nelle moto elettriche di Ultraviolette