Crotone, scoppia un container su un rimorchiatore in porto: le immagini dei soccorsi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lo scoppio di un container ha causato la morte di tre persone su un rimorchiatore ormeggiato nel porto del Crotone. Si tratta di tre membri dell'equipaggio che batte bandiera straniera. I corpi di due vittime son stati scaraventati, a causa dell'esplosione, sulla banchina del porto. Il terzo è stato ritrovato in mare. Nel video le immagini dei primi soccorsi e dei rilievi pubblicate dai Vigili del Fuoco   Leggi su lastampa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lo scoppio di unha causato la morte di tre persone su unormeggiato neldel. Si tratta di tre membri dell'equipaggio che batte bandiera straniera. I corpi di due vittime son stati scaraventati, a causa dell'esplosione, sulla banchina del. Il terzo è stato ritrovato in mare. Nel video ledei primie dei rilievi pubblicate dai Vigili del Fuoco  

GiggioBarbone : Crotone, scoppia un container su un rimorchiatore in porto: tre morti - la guerra silenziosa e senza fine - valerianom1948 : Crotone, scoppia un container su un rimorchiatore in porto: tre morti - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: Crotone, scoppia un container su un rimorchiatore in porto: tre morti e quattro dispersi - CaressaGiovanni : Crotone, scoppia un container su un rimorchiatore in porto: tre morti e quattro dispersi - aranciaverde : RT @repubblica: Crotone, scoppia un container su un rimorchiatore in porto: tre morti e quattro dispersi -