Crollano i consumi, i numeri della disfatta: nei prossimi due anni -34 miliardi (Di mercoledì 31 agosto 2022) I numeri. Sono questi che più di ogni altra cosa restituiscono l'immagine di un'Italia che si sta sbriciolando sotto la tenaglia dei rincari e dell'inflazione. Cifre che indicano, ad esempio, una picchiata folle dei consumi delle famiglie. la stima l'ha fatta Confesercenti che ha calcolato una minore spesa di 34 miliardi di euro in due anni: -21 miliardi, pari a -2,3 punti percentuali rispetto alle previsioni, nel 2022, e -13 miliardi nel 2023. Un rallentamento che avrà un forte impatto su tutta l'economia: la frenata dei consumi determinerà infatti anche una minore crescita del Pil dell'1,3% nel 2022 e dello 0,8% nel 2023. Oltre agli aumenti a pesare sarà anche l'incertezza generata dagli stessi, che inciderà per -1,8 miliardi nel 2022 e per -5,1 ...

