Caro Energia | Roma si prepara | si abbasseranno luci pubbliche e riscaldamenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 agosto 2022). Il generale aumento dei prezzi non pesa solo sulle tasche dei cittadini ma si fa sentire anche sui costi delle strutturacomunali. In merito, il rin— su base annuale — stimato dal Campidoglio si attesta a più del doppio di quello attuale, passando da 28 a 62 milioni di euro l’anno. A fronte di ciò e in vista dell’autunno, si sta studiando un piano di regole il cui fine è proprio quello di ridurre i consumi. Al vaglio dell’amministrazione capitolina ci sono varie ipotesi ma per definire un preciso quadro di regole è atteso da parte di Acea, il piano di simulazione dei consumi previsti per l’autunno e l’inverno. Leggi anche: Allarme inflazione ein Italia: in aumento gli stipendi netti, ecco per chi e cosa ha deciso il ...