Calcio: Juventus, ufficiale Paredes in prestito dal Psg (Di mercoledì 31 agosto 2022) Torino, 31 ago. (Adnkronos) - Il roster dei centrocampisti della Juventus si arricchisce: Leandro Paredes è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L'argentino arriva in prestito dal Paris Saint-Germain. La "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain Football s.a.s. per l'acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leandro Paredes. Inoltre, l'accordo prevede: l'obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023; la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Torino, 31 ago. (Adnkronos) - Il roster dei centrocampisti dellasi arricchisce: Leandroè ufficialmente un nuovo giocatore della. L'argentino arriva indal Paris Saint-Germain. La "Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain Football s.a.s. per l'acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leandro. Inoltre, l'accordo prevede: l'obbligo da parte didi acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023; la facoltà da parte didi acquisire a titolo definitivo ...

