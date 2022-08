Balotelli va in Svizzera: dopo la lite con Montella, Supermario firma con il Sion (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mario Balotelli riparte dalla Svizzera. L'attaccante ex nazionale azzurro è pronto a chiudere l'esperienza con l'Adana Demirspor e a trasferirsi al Sion. Secondo i media elvetici `Supermario´, reduce ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marioriparte dalla. L'attaccante ex nazionale azzurro è pronto a chiudere l'esperienza con l'Adana Demirspor e a trasferirsi al. Secondo i media elvetici `´, reduce ...

DiMarzio : Mario #Balotelli ha scelto il #Sion: oggi sarà in Svizzera per visite e firma. Rifiutata la proposta dell'… - Milannews24_com : Le ultime su #Balotelli - Fiorentinanews : Balotelli lascia la Turchia e se ne va in Svizzera: decisivo il litigio tra l'attaccante e l'ex allenatore viola Mo… - fattoquotidiano : Mario Balotelli non si smentisce: lascia l’Adana dopo la lite con Montella, giocherà in Svizzera - Milannews24_com : Ex Milan, Balotelli riparte dalla Svizzera: ecco la sua nuova squadra -