Aubameyang | “Dei codardi violenti mi hanno rotto la mandibola”

Pierre-Emerick Aubameyang si è affidato ai social per rompere il silenzio dopo la rapina subita nella notte fra domenica e lunedì. L'attaccante del Barcellona è stato anche aggredito. Questo il suo commento, in cui ha spiegato l'accaduto e ringraziato tutti per il sostegno: "La sensazione di non essere più al sicuro nella nostra casa è dura da accettare e da descrivere. Dei codardi violenti hanno fatto irruzione nella mia casa, hanno minacciato la mia famiglia e i miei figli solo per rubare alcune cose. Mi hanno rotto la mandibola ma recupererò in poco tempo e, grazie a Dio, nessun altro è stato ferito. Ma la supereremo e ne usciremo più forti che mai. Grazie per l'appoggio, significa molto per tutti noi".

