Anna Pettinelli, piedi pazzeschi con i tacchi a spillo | Incredibile (Di mercoledì 31 agosto 2022) I fan di Anna Pettinelli sono rimasti di stucco davanti alle immagini della loro beniamina: avete visto che piedi? Guardatela con i tacchi altissimi. La rinomata artista non manca mai di attirare l’attenzione su di sé. Questa è stato impossibile per i fan non notare alcune immagini pazzesche, avete visto di che cosa si tratta? L'articolo Anna Pettinelli, piedi pazzeschi con i tacchi a spillo Incredibile chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 31 agosto 2022) I fan disono rimasti di stucco davanti alle immagini della loro beniamina: avete visto che? Guardatela con ialtissimi. La rinomata artista non manca mai di attirare l’attenzione su di sé. Questa è stato impossibile per i fan non notare alcune immagini pazzesche, avete visto di che cosa si tratta? L'articolocon ichemusica.it.

zitt0p3latoh : Ho cambiato Nick. Il nuovo Nick è un tributo alla mitica Anna Pettinelli. ?? - Lys1494 : RT @valee_101: Anna Pettinelli, grazie per averci fatto conoscere Luca, te ne saremo grati per sempre ?? #Amici22 - Lys1494 : RT @valee_101: Anna Pettinelli, non verrai mai dimenticata #Amici22 - asfaltofresco : anna pettinelli - AngoloDV : Anna Pettinelli: lo sfogo dell’ex docente di Amici 21 -