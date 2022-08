Vogliono rifilarci altre tasse con la scusa del caro energia

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 30 agosto 2022) Il prezzo fuori controllo del gas e la sua mancanza, perché di questo iniziano a lamentarsi molte imprese, sta diventando la cartina di tornasole di come una buona fetta della politica e dei burocrati reagiscono alle emergenze economiche: aumentare lee ridurre gli spazi di libertà economica. Da Bruxelles era arrivata l’incredibile proposta di impedire la locazione e la vendita degli immobili senza una buona efficienza energetica. Sembra una barzelletta, ma è solo la punta dell’iceberg. D’altronde, negli sfortunati cartelloni pubblicitari digitali di Enrico Letta, si mettono in alternativa i combustibili fossili con le rinnovabili: come a dire che chi usa i primi è un malfattore. I reduci del comunismo italiano hanno aggiornato i loro slogan: non più far piangere i ricchi, ma abolire i jet privati. Potremmo anche vietare auto sopra ad una certa cilindrata e yacht ...