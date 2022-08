US Open 2022: chi affronterà Camila Giorgi al 2° turno. Precedenti (sfavorevoli) e ranking dell’avversaria (Di martedì 30 agosto 2022) Un esordio faticoso, ma vincente quello di Camila Giorgi allo US Open 2022. La marchigiana ha superato in rimonta l’ungherese Anna Bondar con il punteggio di 4-6 6-3 6-1, recuperando un set ed un break di svantaggio alla magiara. Adesso il livello dell’avversaria si alza ulteriormente, visto che l’azzurra affronterà l’americana Madison Keys, testa di serie numero venti del torneo. L’americana vanta anche una finale a Flushing Meadows nel 2017, sconfitta poi dalla connazionale Sloane Stephens. Nel primo turno di questa edizione Keys ha superato in due set l’ucraina Dayana Yestremska per 7-6 6-3. La numero venti del mondo ha vinto un torneo (il sesto della carriera) nel 2022 ad Adelaide e poi ha raggiunto le semifinali all’Australian ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Un esordio faticoso, ma vincente quello diallo US. La marchigiana ha superato in rimonta l’ungherese Anna Bondar con il punteggio di 4-6 6-3 6-1, recuperando un set ed un break di svantaggio alla magiara. Adesso il livellosi alza ulteriormente, visto che l’azzurral’americana Madison Keys, testa di serie numero venti del torneo. L’americana vanta anche una finale a Flushing Meadows nel 2017, sconfitta poi dalla connazionale Sloane Stephens. Nel primodi questa edizione Keys ha superato in due set l’ucraina Dayana Yestremska per 7-6 6-3. La numero venti del mondo ha vinto un torneo (il sesto della carriera) nelad Adelaide e poi ha raggiunto le semifinali all’Australian ...

