Un nuovo sciame sismico scuote l' Ennese

AGI - Un nuovo sciame sismico sta interesando l'area di Regalbuto, nell'Ennese in Sicilia, dopo quello di ieri sera. Le eventi registrati finora dall'Ingv sono sette a partire dalle 8 fino alle 10.09 e vanno da una magnitudo 2 a una magnitudo 2.7. Lo sciame sismico - spiega il dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana - è su una ideale direttrice che congiunge Bronte con il lago di Pozzillo e Agira. Per circa tre ore si sono susseguite decine di scosse. Non si registrano danni a persone o cose. Al momento non si registrano danni. Il territorio di Troina che ricade nell'aerea della cosiddetta faglia dei Nebrodi, è stato interessato negli ultimi anni da diversi sciami sismici localizzati tuttavia in un territorio più a nord, tra i Comuni di Capizzi, nel Messinese, e ...

