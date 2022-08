Tennis: Us Open. Sonego, Tsitsipas e Fritz ko, avanza Kyrgios (Di martedì 30 agosto 2022) Il piemontese cede in cinque set contro l'australiano Thompson. NEW YORK (STATI UNITI) - Lorenzo Sonego è uscito di scena al primo turno dell'edizione numero 142 degli Us Open, quarto torneo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Il piemontese cede in cinque set contro l'australiano Thompson. NEW YORK (STATI UNITI) - Lorenzoè uscito di scena al primo turno dell'edizione numero 142 degli Us, quarto torneo ...

