Slovacchia | scelto il nuovo ct | è l’ex assistente di Maurizio Sarri

(Di martedì 30 agosto 2022) Francesco Calzona è ilct della, come reso noto dalla federcalcio locale. Il tecnico ha firmato fino al dicembre 2023 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione ad Euro 2024. Ex calciatore nelle serie minori, è statodial Perugia, all’Alessandria, al Sorrento, all’Empoli ed infine al Napoli. Qui ha maturato una grande amicizia con Marek Hamsik, non a caso bandiera del calcio slovacco. Successivamente l’ingresso nello staff di Di Francesco al Cagliari prima del ritorno in terra partenopea per lavorare con Spalletti. SportFace.

