Sindrome Nimby e memoria corta: quando Calenda stoppò il rigassificatore di Trieste (Di martedì 30 agosto 2022) Uno lo sente e pensa che nessuno più di lui abbia idee chiare sul da farsi per affrancarci dal gas russo. Fateci caso, appena il tema della nostra dipendenza da Gazprom fa capolino, Carlo Calenda (è di lui che scriviamo) salta su e impartisce lezioni sull’intero scibile energetico, dal nucleare pulito alle rinnovabili, passando per fonti fossili e metano. Sul punto l’ex-ministro si sente inattaccabile. Anzi, a dirla tutta, l’argomento è di quelli che gli fanno prudere le mani. Prendete il caso di Piombino: a detta degli esperti, per questioni tecnico-logistiche che non stiamo qui a sindacare, il suo porto sarebbe l’ideale per allocarvi il rigassificatore. Ma per cittadini e sindaco (Fratelli d’Italia) quella nave che pompa gas nelle condotte è una bomba in mezzo al loro mare. Sull’energia Calenda non è senza peccato Un’opposizione che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) Uno lo sente e pensa che nessuno più di lui abbia idee chiare sul da farsi per affrancarci dal gas russo. Fateci caso, appena il tema della nostra dipendenza da Gazprom fa capolino, Carlo(è di lui che scriviamo) salta su e impartisce lezioni sull’intero scibile energetico, dal nucleare pulito alle rinnovabili, passando per fonti fossili e metano. Sul punto l’ex-ministro si sente inattaccabile. Anzi, a dirla tutta, l’argomento è di quelli che gli fanno prudere le mani. Prendete il caso di Piombino: a detta degli esperti, per questioni tecnico-logistiche che non stiamo qui a sindacare, il suo porto sarebbe l’ideale per allocarvi il. Ma per cittadini e sindaco (Fratelli d’Italia) quella nave che pompa gas nelle condotte è una bomba in mezzo al loro mare. Sull’energianon è senza peccato Un’opposizione che ...

SecolodItalia1 : Sindrome Nimby e memoria corta: quando Calenda stoppò il rigassificatore di Trieste - discordoconme : @ConteZero76 @fabio_sandri Per la sindrome NIMBY il mio consiglio resta sempre il solito: dai energia gratis o quas… - fiatcurrency1 : @Nonno_Giorgio @CarloCalenda In Italia c'è la sindrome Nimby. - si_vabbe : @OrioliPaolo Un altro affetto dalla sindrome Nimby - nuccia20 : RT @DanieleDann1: La questione dei rigassificatori a #Piombino è l'esempio perfetto della cosiddetta sindrome di NIMBY ('non nel mio giardi… -