Sampdoria: Pussetto complesso, Biuk... (Di martedì 30 agosto 2022) Nei giorni scorsi, la Sampdoria ha effettuato anche un sondaggio con l'Udinese per uno dei giocatori in forza al club bianconero. Si tratta... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Nei giorni scorsi, laha effettuato anche un sondaggio con l'Udinese per uno dei giocatori in forza al club bianconero. Si tratta...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La #Sampdoria aspetta sempre #Defrel ma non molla #Pussetto - ArenaSportiva1 : ??Il #Brescia in pressing per #Valoti dal #Monza: c’è da convincere il centrocampista a scendere di categoria. La… - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: da #Ounas a #Biuk e #Pjaca. Tutti i possibili acquisti per l’attacco - calsciomercato : ???????La Sampdoria è sempre alla ricerca di un attaccante. I liguri continuano ad aspettare ????Defrel, ma non mollan… - EPLSeasons : #Calciomercato #SerieA | La #Sampdoria aspetta sempre #Defrel ma non molla #Pussetto -