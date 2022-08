Pronti al lockdown energetico? Ecco cosa succederà fra poche settimane (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo il lockdown da Covid dobbiamo prepararci ad un vero e prorpio lockdown energetico per l’imminente autunno, quando inizieranno a farsi sentire concretamente le conseguenze della guerra in Ucraina e dello stop alle forniture russe di gas. L’allarme, fra i tanti, è stato lanciato anche da Confcommercio, che ha stimato che i prezzi delle bollette in Italia sono destinati a raddoppiare a ottobre, facendo rischiare la chiusura a 120 mila aziende in Italia e compromettendo oltre 370 mila posti di lavoro. Le stime sono state confermate da Arera. L’Ue si muove I Paesi dell’Ue si stanno già preparando ad attivare un piano di misure come il razionamento del gas e una sorta di lockdown energetico. Tra le iniziative al vaglio dei governi europei ci sono lo spegnimento delle vetrine degli esercizi commerciali e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo ilda Covid dobbiamo prepararci ad un vero e prorpioper l’imminente autunno, quando inizieranno a farsi sentire concretamente le conseguenze della guerra in Ucraina e dello stop alle forniture russe di gas. L’allarme, fra i tanti, è stato lanciato anche da Confcommercio, che ha stimato che i prezzi delle bollette in Italia sono destinati a raddoppiare a ottobre, facendo rischiare la chiusura a 120 mila aziende in Italia e compromettendo oltre 370 mila posti di lavoro. Le stime sono state confermate da Arera. L’Ue si muove I Paesi dell’Ue si stanno già preparando ad attivare un piano di misure come il razionamento del gas e una sorta di. Tra le iniziative al vaglio dei governi europei ci sono lo spegnimento delle vetrine degli esercizi commerciali e ...

