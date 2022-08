Nudo e ubriaco al centro di Modena, calci e testate: 52enne denunciato per atti osceni (Di martedì 30 agosto 2022) Momenti di forte tensione a Modena. Un uomo si mostrava completamente Nudo nella zone del centro e in preda all’alcol. Imbarazzo e paura tra la gente. E lui ha iniziato pure a dare calci e tstate contro gli arredi di un esercizio pubblico. Una scena incredibile, che ha spavantato i presenti. L’uomo ha iniziato anche a urlare insulti volgari con aggressività. Si trattava di un 52enne, che è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere alle accuse di danneggiamento e atti osceni in luogo pubblico. Modena, il 52enne Nudo e alcolizzato Quando l’uomo si è scagliato contro il locale con calci e testate, gli addetti alla sicureza hanno avvisato la polizia. Dopo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) Momenti di forte tensione a. Un uomo si mostrava completamentenella zone dele in preda all’alcol. Imbarazzo e paura tra la gente. E lui ha iniziato pure a daree tstate contro gli arredi di un esercizio pubblico. Una scena incredibile, che ha spavantato i presenti. L’uomo ha iniziato anche a urlare insulti volgari con aggressività. Si trattava di un, che è statoin stato di libertà. Dovrà rispondere alle accuse di danneggiamento ein luogo pubblico., ile alcolizzato Quando l’uomo si è scagliato contro il locale con, gli addetti alla sicureza hanno avvisato la polizia. Dopo ...

