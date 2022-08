MOVIOLA – Sassuolo-Milan | il fuorigioco salva Theo Hernandez dal rosso diretto | atterrato Berardi

MilanistaPelato : RT @sportface2016: MOVIOLA - Il fuorigioco salva Theo #Hernandez dall'espulsione: atterrato #Berardi al limite dell'area. Il Var conferma i… - sportface2016 : MOVIOLA - Il fuorigioco salva Theo #Hernandez dall'espulsione: atterrato #Berardi al limite dell'area. Il Var confe… - sportli26181512 : Sassuolo-Milan, MOVIOLA LIVE: fallo in area di Florenzi e Saelemaekers su Kyriakopoulos, rigore giusto: Questi gli… - sportface2016 : MOVIOLA - #SassuoloMilan, rigore ineccepibile: dal dischetto #Maignan ipnotizza #Berardi #SerieA -

SintesiMilan 0 - 01 - È iniziato il match. ...1 Questi gli episodi dadi- Milan. A dirigere- Milan sarà Giovanni Ayroldi , 30enne della sezione di Molfetta. Per il fischietto pugliese sarà la 21ª direzione in Serie A e la prima in ...Analizziamo l'operato dell'arbitro Giovanni Ayroldi. La moviola LIVE di Sassuolo-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:30 al 'Mapei Stadium'. FORMAZIONI ...SERIE A - Ecco gli episodi più controversi della sfida del Mapei Stadium che apre la 4a giornata di Serie A. Il Sassuolo usufruisce di un rigore al 22' per ...