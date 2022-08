Monopattini, arriva la stretta che nessuno immaginava | Da oggi circolare così diventerà molto più difficile (Di martedì 30 agosto 2022) Nuova regolamentazione per Monopattini ed e-bike. Ecco le nuove linee guida per l’utilizzo personale e di noleggio in sharing di Monopattini ed e-bike. Monopattini ed e-bike (foto web)La pandemia ha portate nelle nostre città un numero sempre più crescente di Monopattini e biciclette elettriche. molto spesso l’utilizzo è legato alle società di sharing che mettono a disposizione Monopattini e bici nei centri città con una sorta di noleggio breve. Mobilità e degrado La maggior parte dei Monopattini messi a disposizione giacciono spesso abbandonati in posizioni pericolose creando problemi per la viabilità. A Roma ci sono, ad esempio, circa 14.000 Monopattini, di questi però solo il 2% traffica per le strade della capitale. La ... Leggi su topicnews (Di martedì 30 agosto 2022) Nuova regolamentazione pered e-bike. Ecco le nuove linee guida per l’utilizzo personale e di noleggio in sharing died e-bike.ed e-bike (foto web)La pandemia ha portate nelle nostre città un numero sempre più crescente die biciclette elettriche.spesso l’utilizzo è legato alle società di sharing che mettono a disposizionee bici nei centri città con una sorta di noleggio breve. Mobilità e degrado La maggior parte deimessi a disposizione giacciono spesso abbandonati in posizioni pericolose creando problemi per la viabilità. A Roma ci sono, ad esempio, circa 14.000, di questi però solo il 2% traffica per le strade della capitale. La ...

