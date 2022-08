Mobilità aziendale - Tim lancia il servizio di carpooling con JoJob

Leggi su quattroruote

(Di martedì 30 agosto 2022) A Milano, Firenze e Roma i dipendenti della Tim potranno fare il percorso casa-lavoro ina partire da settembre, grazie all'accordo cone alla sua nuova app per larecentementetaReal Time. Proprio la società benefit Bringme che hato ilanni fa è la vincitrice della "Tim Challenge for circular economy", l'iniziativa recentementeta nell'ambito del programma Tim Open Innovation, con l'obiettivo di far emergere realtà imprenditoriali in grado di sviluppare soluzioni innovative per un uso più efficiente delle risorse. Come funziona il. Ildi auto privata condivisa con ...