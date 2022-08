Lecce: i convocati di Baroni per il match contro il Napoli, c’è Strefezza (Di martedì 30 agosto 2022) Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Napoli al Maradona. Ecco la lista, che comprende anche Strefezza, unico calciatore ancora in dubbio. Portieri: Bleve, Falcone, Samooja. Difensori: Baschirotto, Frabotta, Gallo, Gendray, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti. Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand. Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Rodriguez, Strefezza. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Marco, tecnico del, ha diramato la lista deiper ildi domaniilal Maradona. Ecco la lista, che comprende anche, unico calciatore ancora in dubbio. Portieri: Bleve, Falcone, Samooja. Difensori: Baschirotto, Frabotta, Gallo, Gendray, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti. Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand. Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Rodriguez,. SportFace.

sportface2016 : #Lecce: i convocati di #Baroni per il match contro il #Napoli, c’è #Strefezza - sscalcionapoli1 : Lecce, i convocati di Baroni per il Napoli: Strefezza regolarmente in lista - sportli26181512 : Lecce, ecco i convocati per l'Empoli: la scelta su Umtiti: Marco Baroni ha reso nota la lista dei convocati del suo… - Tomas1374 : Quindi è bastato rifilare al #Lecce #Umtiti per inserire #Koundè in lista... Altro che #Depay ed #Aubameyang che c… -