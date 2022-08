La denuncia della consigliera transgender di Bologna Porpora Marcasciano: “Insultata e minacciata con un coltello in spiaggia” (Di martedì 30 agosto 2022) L’hanno avvicinata in spiaggia, l’hanno Insultata, minacciata e aggredita con un coltello. “Venti minuti di impotenza, frustrazione e terrore” nelle mani del branco. Lo ha raccontato in un lungo post sui social la storica attivista per i diritti transgender Porpora Marcasciano, oggi consigliera comunale di Bologna. L’aggressione è avvenuta il 24 agosto, alle due del pomeriggio, in un località turistica sulla costa Adriatica che la consigliera preferisce non specificare per non associare, spiega, il nome della città a un episodio di questo tipo. “Ero in vacanza nella bellissima spiaggetta della costa Adriatica che frequento oramai da dieci anni quando il branco si è violentemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) L’hanno avvicinata in, l’hannoe aggredita con un. “Venti minuti di impotenza, frustrazione e terrore” nelle mani del branco. Lo ha raccontato in un lungo post sui social la storica attivista per i diritti, oggicomunale di. L’aggressione è avvenuta il 24 agosto, alle due del pomeriggio, in un località turistica sulla costa Adriatica che lapreferisce non specificare per non associare, spiega, il nomecittà a un episodio di questo tipo. “Ero in vacanza nella bellissima spiaggettacosta Adriatica che frequento oramai da dieci anni quando il branco si è violentemente ...

