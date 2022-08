Inps: oltre 4,7 miliardi in 7 mesi per Rdc-pensione di cittadinanza (Di martedì 30 agosto 2022) ROMA – Nei primi sette mesi dell’anno, ovvero da gennaio a luglio 2022, l’importo complessivamente erogato alle famiglie destinatarie del Reddito e della pensione di cittadinanza (Rdc e Pdc), in Italia, ha superato i 4,7 miliardi di euro. Lo si apprende dalla lettura dell’Osservatorio sull’andamento della misura, diffuso stamattina dall’Inps. Nello scorso mese di luglio, a 1,17 milioni di nuclei familiari è stata corrisposta globalmente una cifra che supera i 645 milioni (con un importo medio erogato di 551 euro). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 30 agosto 2022) ROMA – Nei primi settedell’anno, ovvero da gennaio a luglio 2022, l’importo complessivamente erogato alle famiglie destinatarie del Reddito e delladi(Rdc e Pdc), in Italia, ha superato i 4,7di euro. Lo si apprende dalla lettura dell’Osservatorio sull’andamento della misura, diffuso stamattina dall’. Nello scorso mese di luglio, a 1,17 milioni di nuclei familiari è stata corrisposta globalmente una cifra che supera i 645 milioni (con un importo medio erogato di 551 euro). L'articolo L'Opinionista.

