FirenzePost : Incendi, Toscana: divieto assoluto di fare fuochi in campagna fino al 15 settembre - corgi_lover : RT @AnsaToscana: Rischio incendi,in Toscana fino al 15/9 divieto di abbruciamenti. Prorogata scadenza: condizioni clima favorevoli sviluppo… - AnsaToscana : Rischio incendi,in Toscana fino al 15/9 divieto di abbruciamenti. Prorogata scadenza: condizioni clima favorevoli s… - SienaFree : Rischio incendi, in Toscana prorogato al 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamenti - GrossetoNotizie : Rischio incendi: prorogato al 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamenti -

Lo annuncia la Regionespiegando, per mezzo di una nota, che "La decisione è stata presa in considerazione del protrarsi di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di". In ...La decisione è stata presa dalla Regionein considerazione del protrarsi di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di. In particolare, si ricorda in una nota, oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali (...E' stato prorogato al 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio toscano. La decisione è stata presa in considerazione del protra ...E' stato prorogato al 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio toscano. La ...