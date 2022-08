Iliad batte Vodafone e Tim: tutto illimitato ad un prezzo stracciato, non perderti la promozione (Di martedì 30 agosto 2022) Iliad offre da sempre alla sua clientela servizi a prezzi molto competitivi. Anche stavolta batte la concorrenza per il mese di agosto 2022, con una promozione davvero da non perdere. Vodafone e Tim battute ancora una volta da Iliad che offre tutto a prezzi stracciati: difficile per le altre compagnie eguagliare le proposte a livello economico. Fonte webLa nuova promozione di Iliad si estenderà fino alla metà di settembre, permettendo ai ritardatari di sottoscriverla nel caso fossero interessati. Ma vediamo subito di cosa si tratta e, soprattutto, perché è così conveniente da battere la concorrenza di mercato. Le imperdibili offerte di Iliad L’offerta si chiama Iliad Flash 150 e sarà ... Leggi su curiosauro (Di martedì 30 agosto 2022)offre da sempre alla sua clientela servizi a prezzi molto competitivi. Anche stavoltala concorrenza per il mese di agosto 2022, con unadavvero da non perdere.e Tim battute ancora una volta dache offrea prezzi stracciati: difficile per le altre compagnie eguagliare le proposte a livello economico. Fonte webLa nuovadisi estenderà fino alla metà di settembre, permettendo ai ritardatari di sottoscriverla nel caso fossero interessati. Ma vediamo subito di cosa si tratta e, soprat, perché è così conveniente dare la concorrenza di mercato. Le imperdibili offerte diL’offerta si chiamaFlash 150 e sarà ...

