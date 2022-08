Ilaria Cucchi: «Giorgia Meloni? Quello che propone è irrealizzabile o ci porta fuori dall’Ue» (Di martedì 30 agosto 2022) Ilaria Cucchi ha dato il via ufficiale alla sua campagna elettorale al Parco degli Acquedotti a Roma. È candidata al Senato nel collegio uninominale di Firenze e nei plurinominali di Milano, Roma, Napoli e Bari, per l’Alleanza Sinistra Italiana-Verdi. E in un’intervista rilasciata oggi a La Stampa spiega cosa l’ha spinta a candidarsi: «Ai miei elettori porterò me stessa con la mia storia e il mio bagaglio di lotta per i diritti. Porterò la voce degli ultimi, mi batterò come ho fatto negli ultimi 13 anni della mia vita perché i diritti siano garantiti a tutti nelle carceri, nella sanità, nell’istruzione. Porterò la voce delle persone che in questi anni mi hanno sostenuta in questo percorso e mi hanno resa Quello che sono. Sento la responsabilità di dare loro una voce». La sorella di Stefano Cucchi critica la ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022)ha dato il via ufficiale alla sua campagna elettorale al Parco degli Acquedotti a Roma. È candidata al Senato nel collegio uninominale di Firenze e nei plurinominali di Milano, Roma, Napoli e Bari, per l’Alleanza Sinistra Italiana-Verdi. E in un’intervista rilasciata oggi a La Stampa spiega cosa l’ha spinta a candidarsi: «Ai miei elettori porterò me stessa con la mia storia e il mio bagaglio di lotta per i diritti. Porterò la voce degli ultimi, mi batterò come ho fatto negli ultimi 13 anni della mia vita perché i diritti siano garantiti a tutti nelle carceri, nella sanità, nell’istruzione. Porterò la voce delle persone che in questi anni mi hanno sostenuta in questo percorso e mi hanno resache sono. Sento la responsabilità di dare loro una voce». La sorella di Stefanocritica la ...

