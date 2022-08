Il Milan pareggia anche col Sassuolo (0-0). Berardi sbaglia un rigore poi si infortuna (Di martedì 30 agosto 2022) Sassuolo-Milan 0-0. Secondo pareggio consecutivo in trasferta del Milan campione d’Italia. Dopo l’1-1 in casa dell’Atalanta, 0-0 contro il Sassuolo. Due punti contro due squadre comunque nella fascia subito a ridosso delle prime. anche il turno infrasettimanale comincia all’insegna dell’equilibrio. Il pareggio è giusto. Il Sassuolo nel primo tempo ha fallito un calcio di rigore con Berardi che ha tirato in maniera blanda e Maignan è stato bravo a respingere. Ma il Milan ha dominato la ripresa senza però riuscire a segnare. Nel secondo tempo, Berardi si è infortunato ed è uscito in lacrime. Il Milan – con Pioli che ha tenuto de Ketelaere in panchina fino al 57esimo – ha dominato la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022)0-0. Secondo pareggio consecutivo in trasferta delcampione d’Italia. Dopo l’1-1 in casa dell’Atalanta, 0-0 contro il. Due punti contro due squadre comunque nella fascia subito a ridosso delle prime.il turno infrasettimanale comincia all’insegna dell’equilibrio. Il pareggio è giusto. Ilnel primo tempo ha fallito un calcio diconche ha tirato in maniera blanda e Maignan è stato bravo a respingere. Ma ilha dominato la ripresa senza però riuscire a segnare. Nel secondo tempo,si èto ed è uscito in lacrime. Il– con Pioli che ha tenuto de Ketelaere in panchina fino al 57esimo – ha dominato la ...

